Kiosqueros se quejan del uso de posnet para pagar golosinas

La Resolución 3997 fue lanzada por la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) el año pasado para combatir la evasión de impuestos, con el atractivo de que el aparato sería gratis por dos años para los comerciantes. La instalación del sistema tardó en arrancar y recién este año fue generalizada. Además de la resolución de AFIP, hay una ley provincial que obliga a los comercios a brindar el servicio de pago electrónico.

Sin embargo, una herramienta que puede facilitar muchas veces una compra, puede convertirse en un instrumento nocivo para la rentabilidad de los negocios chicos. Según informó el referente de la comisión de kiosqueros, Eduardo Giaconia, no es que no estén de acuerdo en utilizar el posnet, pero aclaró que es necesario ponerse de acuerdo en cómo utilizarlo para que el costo que tienen que pagar los comerciantes no sea mayor a la ganancia que obtienen por lo que venden. Los comerciantes quieren discutir qué hacer cuando el cliente quiere pagar con débito compras que apenas superan los cien pesos para que el sistema no les genere pérdidas.

Algunos kiosqueros cuestionan su obligatoriedad y otros los alcances del posnet según el producto y el monto de la compra. Por caso, Giaconia comentó que por la carga de la tarjeta SUBE, no interesa el monto, obtienen como ganancia solo el 0,5 por ciento, contra el 3% que pagan por el uso de este sistema de cobro.

Para zanjar el asunto, los kiosqueros se reunirán mañana en la Cámara de Industria y Comercio, con la finalidad definir un planteo conjunto al uso del posnet. En principio, la Provincia no contempla excepciones a la obligatoriedad de ofrecer posnet.