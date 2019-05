Juntos arrancó la campaña para las elecciones locales

Con la mirada puesta en el acercamiento a instituciones, sectores barriales y deportivos, el candidato invitó a “no pensar ni en el amarillo ni en el azul, sino en el verde”. Y expresó que el espacio tiene por delante un gran desafío: “Darle un triunfo a la persona que gestó el mejor gobierno provincial de los últimos 30 años. Venimos teniendo reuniones con vecinos que quieren aportar cosas y con organizaciones, para escuchar sus planteos. Vemos un acompañamiento permanente a las ideas que tenemos”.

En el mismo sentido, la gobernadora electa se refirió a la importancia de forjar un proyecto compacto. “Construir un proyecto de provincia y un proyecto de ciudad en común no se trata de compatibilizar, se trata de ser lo mismo”, indicó. Y aseguró que el objetivo no será posible “si no contamos con el compromiso de las máximas autoridades locales”.

“Claudio y Silvana han sabido interpretar a una sociedad variada y comprometida al generar una lista sumamente representativa”, afirmó Carreras. Y aseguró: “La ola verde que creamos en la elección provincial va a sumar a Cipolletti”.