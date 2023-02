Juntan firmas para acabar con las fotos con perros San Bernardo en Bariloche

Según informó el medio El Cordillerano, fue una vecina quien lanzó la propuesta: "Estoy cansada de la explotación animal que incentiva día a día el turismo de Bariloche. Desde hace años se dice que 'si vas a Bariloche, pero no te sacás foto con el San Bernardo realmente no fuiste a Bariloche'. Las personas no se dan cuenta de que esos pobres animalitos están todo el día, todos los días, sacándose fotos en la plaza sin importar las bajas o altas temperaturas", reza el escrito.