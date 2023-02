Juega River pero todos los ojos apuntan a Passarella

“Siento las ganas de estar junto con los compañeros campeones. Me parece buenísimo y acepté rápido cuando me llamaron los directivos. No lo pensé”, declaró el Kaiser, quien además de jugar y presidir River, fue entrenador y campeón. Del homenaje de hoy participarán también los campeones del 78 Fillol, Alonso, Ortiz y familiares del fallecido Leopoldo Jacinto Luque; lo del 86 Ruggeri y Enrique (Pumpido no podrá asistir); y otros dos ex jugadores de River que integraron el cuerpo técnico de Qatar, como Aimar y Roberto Ayala.