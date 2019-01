Juan Grabois habló de Interlagos, el papa Francisco y el aborto

“Se cumplen todas las características que establece la ley de concursos y quiebras para poder darle continuidad a la explotación de la industria. Además, en este caso hay un crédito que supera el valor de la planta. Acá los trabajadores fueron estafados”, expresó el abogado.

Dijo que a nivel nacional se perdieron más de 100 mil empleos en la industria, que la caída del consumo no frenó la inflación, y que hay una impunidad de las corporaciones y el gobierno que perjudican a los trabajadores.

“Si bien este gobierno y la justicia le ponen trabas a las cooperativas, hay que decirle a la gente de Interlagos que la razón y el derecho están de su lado, y que si la empresa no les paga su salario y no entró en quiebra, tienen derecho a recuperarla”, aseguró Grabois.

Sobre el camino político, Grabois dijo que es tiempo en que la CTEP, además del trabajo social que realizan, debe entrar en el terreno político.

“Este año tenemos que pelear para cambiar a este gobierno, “que es malísimo”, junto a otros gobiernos provinciales. “Por esto conformamos el frente Patria Grande con distintos sectores sociales. Lo que no debemos hacer es confundir la herramienta social con la política. Para dar respuesta a toda la clase trabajadora, tenemos que tener una herramienta política”, aseguró.

El dirigente social contó qué lo une con el papa Francisco, y afirmó que es la militancia en el terreno social. Se autodenominó como un “mal alumno” del papa. “Soy alguien que se siente inspirado pos sus palabras desde un poco antes de ser tan famoso”, contó Grabois.

“A Francisco lo conozco desde el año 2005 cuando hizo una misa para respaldar a los cartoneros que reclamaban por guarderías para sus hijos cuando iban a trabajar a Capital Federal. Al principio yo lo miraba con desconfianza, no me resultaba simpático un obispo. Sus palabras fueron tan fuertes, que comenzamos una relación no solo personal sino de militancia. Pese a las distancias y el nivel de responsabilidad, mantenemos el vínculo de cariño y de respeto”, relató el dirigente social.

Sobre el proyecto de aborto legal, Grabois decidió no volverse a pronunciar de manera pública para evitar confrontaciones con grupos feministas, ya que él había manifestado estar en contra.

“Sobre ese tema no me pronuncio porque tengo compañeras con diferentes posiciones. Yo cuando hablo con los medios hablo como dirigente de las organizaciones y tengo que tratar de hacer un equilibrio. De forma colectivo decidimos que yo no me prenuncie al respecto”, expresó Grabois.