Joven desaparecida: ¿Qué pasó con Gabriela en las últimas horas?

Si bien desde las primeras horas la familia temía lo peor y sospechaba de su ex pareja, la joven no mencionó que el hombre con quien estuvo en las últimas horas haya sido él. Cabe recordar que sobre su ex pareja rigen medidas restrictivas por violencia de género y que la víctima tiene un botón antipánico para cuidar su integridad física.

El centro de salud de Almafuerte está ubicado en pleno Oeste.

Por las supuestas lesiones que presentaba, recibió asistencia médica en el hospital Heller, donde también hubo psicólogos que le brindaron contención. "La tenían secuestrada a dos cuadras del centro de salud Almafuerte. Ya fue dada de alta", deslizaron fuentes hospitalarias.

Agregaron que la mujer habría manifestado que la interceptaron en la calle y "le inyectaron algo". Después de varias horas, indicaron, "la dejaron tirada en la calle cerca del centro de salud Almafuerte".

"Tenía varios golpes y hematomas, y lesiones que tienen que ver con una agresión de índole sexual", comentaron las fuentes consultadas por LMN.

En el caso interviene el fiscal de Homicidios, Andrés Azar, quien dispondría los pasos a seguir, como es la toma de declaración de la víctima.