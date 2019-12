Irene Méndez: "A alguien tenían que condenar y me tocó a mí"

Al igual que su abogado defensor, Juan Pablo Piombo, Méndez se muestra contrariada por la investigación, que no ahondó “en los restos de pólvora que le encontraron a la hija de Honores, no se hizo barrido electrónico”. La detenida recordó que esas pruebas se llevaron a cabo los primeros días del hecho y añadió: “A mí me agarran un año después”.

“A alguien tenían que condenar y me tocó a mí, pero yo no maté a nadie. Ya lo dije: a mí Eduardo no me servía muerto, siempre que iba me pagaba. Yo nunca negué que lo visitaba porque me prostituía y él me llamaba”. “A mí tampoco nunca me secuestraron un arma, me acusan de robo y no faltaba nada”, dijo Irene Méndez, condenada a prisión perpetua por homicidio criminis causa

Para Méndez, la acusación en su contra y posterior condena es una exigencia del Poder Judicial con relación al Ministerio Público Fiscal de Cipolletti. “Y sacarse un problema de encima, se agarraron de mí”, se quejó.

Insistió en que la condena habla de un homicidio criminis causa y que ella mató para apoderarse de dinero. Sin embargo, explicó que en la casa de Honores, ubicada sobre calle Villegas al 900, “se encontraron 150 mil pesos”. En tanto, apuntó que en los allanamientos en su vivienda, en el barrio Villa Obrera de Centenario, solo secuestraron objetos sin valor que le regaló la víctima, como “dos tazas y dos copas”.

A la hora de dar detalles sobre las pruebas, Méndez manifestó que era imposible que no encontraran huellas suyas en la casa de la víctima. “Estuve entrando durante un año y medio. Pero había 50 huellas de más personas y cinco que no pudieron identificar”, precisó.

Confiada, la mujer anticipó que recién en febrero se confirmaría la respuesta del Tribunal de Impugnación provincial. La audiencia está programada para mañana en los tribunales cipoleños de Urquiza y España, con la presencia del conjunto de las partes.

