Intimidan a Matzen para que no apoye el aborto legal

Desde un principio, la allense se expresó a favor de la iniciativa, lo que motivó que recibiera de mensajes para intimidarla. “Dios te va a castigar”, le advirtieron. Matzen cree que es una campaña organizada.

Los mensajes le llegaron a través de Whatsapp. Las personas que se los enviaron están vinculadas a diferentes iglesias. “El sábado estaba de viaje y cuando agarré señal comenzaron a entrar un montón de mensajes. Fueron más de 300. Me presionaban para que cambie la votación”, relató.

“Ninguno de los mensajes ameritó una presentación judicial. No voy a cambiar mi posición, y respeto a quien esté en contra. Creo que se trata de grupos vinculados a la Iglesia. Peor la pasaron los diputados del norte, que recibieron amenazas, e incluso algunos cambiaron su postura a raíz de eso. No acuerdo con aquellos que en su momento se posicionaron a favor y ahora votarán en contra porque creo que no tenían fundamentos sólidos, y que juegan con el pueblo”, criticó Matzen.

