Según informaron fuentes judiciales, el magistrado resolvió intimar a los ocupantes a que se retiren en 30 días de forma voluntaria para evitar así un desenlace violento al conflicto. En tanto, el defensor oficial de los ocupantes, Juan Pablo Piombo, se opuso al desalojo que solicitaron la Fiscalía y la querella. Son seis personas, entre hombres y mujeres, todos jóvenes, y a cinco de ellos se les formuló cargos por el delito de usurpación.

El restante zafó porque hubo un planteo de la defensa para demostrar que puede ser no punible o inimputable. La fiscalía no se opuso, por lo tanto será sometido a una pericia a los fines de demostrar que el hombre no podría estar en condiciones de afrontar el proceso que se sigue. El examen lo haría el Cuerpo Médico Forense.

Luego, queda pendiente de resolución si la Justicia ordena el desalojo o se van por su cuenta. Este sería el camino por el que todavía se apuesta tras la pausa de 30 días que impuso el juez Gómez con el ánimo de que desistan con la toma. Si pasado este plazo prudencial los ocupantes no quieren abandonar el predio tomado, entonces la Justicia volvería a convocar a una nueva audiencia judicial para resolver si se ordena o no el desalojo.

De esta manera, los ocupantes tienen 30 días más para decidir qué hacer. Ya llevan en el lugar más de cuatro meses. Los ocupantes citados por la Justicia son seis, pero hay más gente que entra y sale del predio por accesos clandestinos que escapan al control de la Policía.

Antecedente

El plazo prudencial de 30 días que estableció el juez para que los ocupantes se vayan, ya lo había determinado en otros casos, como cuando intervino por la usurpación del Loteo 5, en Fernández Oro, donde transcurrido ese tiempo, hubo muchas familias que se fueron, pero igual se ordenó el desalojo por los pocos que habían quedado. Ocurrió en septiembre de 2017.

