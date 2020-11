Intiman al verdulero callejero: saca el permiso o se va

La directora de Comercio, Ileana Nasimbera, explicó que “en el barrio Santa Clara, en la calle Paso de los Libres y General Paz se instaló un puesto de venta fijo tipo quincho. La persona ya tenía un carrito y lo habíamos notificado en más de una oportunidad para que comience con los trámites y habilite su puesto móvil. No se permite un puesto fijo y menos en un predio en el cual no es propietario”.

Los vecinos denunciaron la situación hace semanas, advirtiendo que el hombre comenzó con la venta callejera en un forma ambulante, pero de a poco comenzó a establecer un puesto fijo en el lugar. De hecho, advirtieron que había sumado otras actividades, como la venta de choripanes al paso.

La funcionaria municipal advirtió esa situación y expresó: “Llamó la atención de los vecinos y del personal de comercio porque instaló un puesto fijo, bien armado, pero no puede hacerlo porque no está permitido. Tiene que adecuarse a lo que dice la reglamentación. La Municipalidad permite puestos, pero que no sean fijos, pueden ir a realizar su actividad con su puesto móvil con el cumplimiento de los requisitos que establece la resolución municipal”.

Los límites a la venta callejera en puestos fijos no es exclusiva para el caso del Santa Clara. Nasimbera explicó: “Hay otros puestos de estas características en la ciudad a los que también se los ha notificado. No son predios propios y ellos tienen que regularizar su situación frente al municipio para recibir una habilitación municipal. Deben tener el permiso correspondiente porque desde Comercio se analiza dónde se va a instalar, como son las condiciones bromatológicas entre otros requisitos”.