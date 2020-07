Insólito: roquense vende una piedra de 12 kilos a $20 mil

Roberto es un vecino de Roca, que puso un breve aviso en un grupo de compra ventas para vender un bien muy preciado para él, y generó una ola en las redes . ¿Qué vende? Una piedra. Pero no cualquier piedra, una piedra de 12 kilos que posee valor histórico, según comentó después. El precio: $20.000.

Rápidamente, el ingenio de muchos y los comentarios irónicos y graciosos no tardaron en aparecer: ¿Es un asteroide?, ¿Permutás por moto?, ¿Tiene papeles?, ¿Traés a domicilio?, ¿Sirve para sostener puertas y portones? Otro fueron por más ¿no es la piedra que mató a Goliat? ¿En otro color tenés?.

Algunos fueron más piadosos que otros: "Disculpen mi ignorancia, ¿qué tipo de piedra estas ofreciendo?", posteó otra mujer. Pero el vendedor también se rió de los comentarios y fue contestando varios de ellos..., "es un hallazgo de muchos años", dijo, y criticó a los que tienen "poca cultura". De todos modos, dejó sus datos para quienes quisieran hablarle personalmente.

"Hay gente como vos amigo, con cultura y está la otra gente igualmente no tiene cultura. No sabe esa piedra tiene muchos millones de años. Mi último mensaje gracias a la gente que le gustó esa piedra, la vieron expertos...", se defendió Roberto. "Es un hallazgo de muchos años...".

Lo cierto es que hasta ahora no apareció ni un comprador, pero el vecino de la ciudad no se amilanó y tampoco pierde la fe: esa piedra "vale más... pero en menos de 18.000 no la venderé", sentenció.