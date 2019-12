carne.jpg

La mercadería no contaba con los rótulos correspondiente, en tanto que el vehículo no estaba habilitado para hacer este tipo de transporte, dado que no cuenta con un equipo de frío. Como si fuera poco, no correspondía a una empresa privada y en su tarjeta verde no figuraba como ambulancia.

Esta es la primera vez que se hace un decomiso de este tipo en una ambulancia.

