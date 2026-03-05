Indignante: viajaron para asistir al juicio de Loan y les desvalijaron la casa

La pareja de Río Negro anunció su viaje a Corrientes, como parte de su militancia y pedido de justicia por Loan. Los ladrones ingresaron a la vivienda al día siguiente de su partida.

La pareja viajó a Corrientes para asistir al juicio de Loan Peña pero al regresar descubrieron que su casa fue desvalijada.

Una pareja oriunda de Bariloche viajó a la ciudad de Corrientes para acompañar el inicio del juicio por el caso Loan , pero al regresar encontraron su casa desvalijada . Se trata de Guillermo Veliz y Marta Lucero, militantes de los derechos de los niños, que partieron para la provincia del litoral para asistir a las instancias preliminares del juicio por la desaparición del menor , pero al llegar descubrieron que habían sido víctimas de un robo en la casa.

El hecho ocurrió cuando el matrimonio llegó a la provincia, y un llamado les alertó que habían desvalijado su vivienda ubicada en el barrio Mari Mari . La pareja había anunciado sus intenciones de presenciar las instancias preliminares del proceso judicial que busca resolver la desaparición del niño correntino.

Guillermo Veliz en declaraciones a medios locales, explicó: “Nos sorprendió mucho. Nosotros viajamos el domingo 22 y llegamos a Corrientes el día 24 a las seis de la mañana y treinta minutos después me llegó el mensaje avisando que nos habían robado . Obviamente nos dolió y nos miramos y dijimos, ya estamos acá y no podíamos hacer nada”.

El regreso a Bariloche confirmó el peor escenario. La pareja relató el impacto de encontrar su casa desvalijada. “Llegamos ayer, cerca de las dos de la tarde y la casa estaba hecha un desastre. Nos ultrajaron y nos sacaron todo. Herramientas de trabajo que son carísimas. Hoy no las puedo comprar. La motosierra que ya no puedo comprar”, expresó Veliz.

justicia por LOAN La pareja impulsa distintas actividades para mantener visible el reclamo por la desaparición de Loan Peña.

Se robaron herramientas de trabajo, electrodomésticos y hasta el dinero de la alcancía

El hombre denunció que los ladrones dejaron un desastre en su casa, con los muebles y objetos tirados por todos lados. Enumeró que le robaron herramientas de trabajo como una motosierra, electrodomésticos, objetos personales y otros elementos de valor. La situación generó indignación en la familia, que regresó días después y se encontró con el interior de la vivienda completamente revuelto.

La pareja había difundido previamente su decisión de viajar para seguir de cerca el proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña. Desde que el caso tomó repercusión pública, ambos impulsan en Bariloche distintas actividades para mantener visible el reclamo por la aparición del menor.

Alerta Sofía por Loan.jpg

“Nos tocó muy del fondo del corazón. Lo vivimos como papá, como mamá, como abuelo, como tío”, manifestó. Todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón, por el corazón y por lo que sentimos por los nenes”, indicó Lucero.

La desaparición de Loan impactó al matrimonio

El matrimonio remarcó que su participación en el juicio de Loan no responde a ningún partido político, ni espacio institucional. Señalaron que su militancia está movilizada por lo humano. La desaparición de Loan generó una fuerte conmoción social en todo el país, fundamentalmente por las múltiples hipótesis que rodean el caso y la presunta existencia de redes delictivas vinculadas a la trata de menores.

Antes de iniciar el viaje, el matrimonio ya había atravesado una serie de dificultades que complicaron el traslado hacia Corrientes. Guillermo indicó que habían tenido una serie de dificultades previos al viaje: “Nos habían secuestrado la camioneta unos días antes, porque había salido sin papeles y después nos olvidamos un dinero que teníamos para el viaje, por lo que llegamos a Corrientes con muy poco dinero”.

patrullero policia bariloche.jpg

La pareja manifestó que lo más doloroso del robo fue la irrupción de los delincuentes en el dormitorio de su hijo. “Le reventaron su dormitorio. Le rompieron todo. Le robaron un acordeón y una platita que tenía guardada en una cajita de herramientas”, lamentaron.

Marta Lucero por su parte indicó: “Me preocupaba una medicación de mi nieta, que nos cuesta mucho lograr. Milagrosamente no se dieron cuenta de la cajita que tenía la plata que nos habíamos olvidado. Pero se llevaron una llave y ahora no puedo arrancar un auto. Pero el problema es que la sociedad compra cosas robadas y por eso los robos continúan”.