Los bomberos fueron advertidos poco después de las 11 de un incendio en la calle Pacheco, a unos 200 metros de la rotonda de las Rutas 22 y 151. Cuando el camión autobomba llegó al lugar, los bomberos confirmaron que había un incendio en un predio que tiene un lavadero y un taller mecánico. Pudieron ingresar y controlar las llamas sin que se extendieran a las propiedades cercanas. En el lugar no habría personas y se confirmó que no no hubo heridos, tampoco bomberos afectados por el humo.