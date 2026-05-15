Imputaron al conductor que escapó de un control y chocó contra un patrullero con un bebé: no podrá acercarse a sus hijos

El hombre huyó de la Policía, impactó contra un patrullero y dos autos estacionados. El bebé de 8 meses fue trasladado al hospital. El hombre tenía pedido de captura porque no se presentó a las audiencias previas.

La camioneta Toyota Hilux quedó con daños materiales tras chocar contra los dos autos estacionados y el patrullero.

Un control vehicular de rutina terminó en una frenética persecución que mantuvo en vilo a varios sectores de Cipolletti . El violento episodio ocurrió el 19 de abril cuando un hombre que manejaba a gran velocidad una camioneta junto a su hijo , escapó de un control policial y terminó impactando contra un patrullero y dos autos estacionados.

El hecho comenzó en una vivienda de la Isla Jordán , donde reside la ex pareja del acusado junto con dos hijos en común. El acusado tenía una prohibición de contacto con su ex pareja y madre de sus hijos, con la excepción de situaciones que involucren a los niños. Una medida dictada en octubre de 2024.

El hombre se llevó a su pequeño hijo y lo subió a una camioneta Toyota Hilux , sin dar aviso a la madre. El conductor comenzó a manejar con maniobras temerarias y violando las normas de tránsito. Toda la situación se desarrolló con una persecución policial que lo siguió durante varias cuadras, exigiendo que se detenga.

La frenética persecución policial se extendió por varias zonas del centro de Cipolletti, hasta que el hombre perdió el control del vehículo, chocó dos autos estacionados e impactó contra un patrullero. El siniestro provocó únicamente daños materiales a los vehículos, ya que no tenían ocupantes al momento del incidente.

ECP TRIBUNALES (2) El hombre subió a su hijo a la camioneta y comenzó a manejar con maniobras temerarias a gran velocidad. Estefania Petrella

Impactó contra dos autos estacionados y un patrullero

Una vez que el conductor detuvo la marcha y logró salir del vehículo por sus propios medios, los efectivos policiales procedieron a su detención y le informaron el inicio de las acciones penales en su contra.

En una audiencia que tuvo lugar esta mañana en el Foro Penal de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos al hombre que tenía un pedido de captura debido a que no se presentó a las audiencias programadas previamente.

De esta manera, el conductor fue acusado por el delito de desobediencia a una orden judicial, resistencia a la autoridad y daños, siendo responsable a título de autor.

Sin embargo, la parte acusadora solicitó ampliar las medidas de protección, debido al peligro al que expuso a su hijo menor de edad y la violación de la prohibición de acercamiento. La mujer solicitó una nueva prohibición de acercamiento, esta vez de forma total a su persona y a su domicilio.

Audiencia Abarzúa prófugo hijo Este lunes le iban a formular los cargos al hombre que escapó de la policía con su pequeño hijo, pero no se presentó. Gentileza

El hombre fue acusado de resistencia a la autoridad y no podrá ver a sus hijos

El hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros y tampoco podrá contactarla por ningún medio digital. También deberá cumplir con presentaciones quincenales en la comisaría más cercana a su domicilio.

Sobre los niños, indicó que está vigente una prohibición de contacto dispuesta por el juzgado de Familia y notificada de forma personal.

La defensora oficial que asiste al imputado no planteó objeciones a los hechos ni a la acusación penal. Agregó que las medidas cautelares no causarán problemas porque actualmente el acusado está radicado en la provincia de Chubut.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso las medidas de protección tal cual fueron solicitadas por la fiscal.