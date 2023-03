Iba a juicio por un crimen pero se quedó sin defensor

A principios de esta semana, el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti fue notificado de que el mozo David Fernández ya no tenía defensor. Por circunstancias que se desconocen, el abogado particular que lo representaba no lo asiste más y el acusado de asesinar a Cristian Valdebenito deberá designar a un nuevo letrado. Posiblemente este viernes o el lunes se conozca el nombre del representante legal del trabajador cipoleño, que enfrenta una complicada situación procesal.