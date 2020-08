Hubo un escándalo por una fiesta gitana en El Manzanar

Según explicó el jefe de la Comisaría Cuarta Osvaldo Huanque, cerca de las 00:30 una comitiva policial debió acercarse hasta la vivienda acompañados del personal municipal para constatar lo que estaba ocurriendo. Se encontraron con una reunión social que había convocado a varias personas, y muchas camionetas de alta gama, pero no pudieron desalojar ni ingresar al inmueble para verificar su interior.

“Como no tenemos orden de allanamiento, no podemos ingresar y verificar si se trataba de una fiesta. Sí pudimos hablar con los propietarios quienes nos informaron que se trata de una familia numerosa, gitana, y que estaban en reunión, pero aseguraron que no era una fiesta como indicaban los vecinos. La mujer explicó que son 8 hijos”, indicó Huanque a LM Cipolletti.

Agregó que el personal de Comercio Municipal y de Fiscalización realizaron el acta correspondiente por lo sucedido, y que en el transcurso de la semana se sabrá si se trata de una contravención y su posterior multa.

En Cipolletti, al igual que en todo el territorio argentino, están prohibidas las reuniones sociales y familiares por Decreto Nacional, ya que se trata de los principales focos de contagio de coronavirus.

Además, violar un Decreto Nacional y poner en riesgo la salud de la comunidad, puede ser multado con importantes sumas de dinero.