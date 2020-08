Horacio Pierucci criticó el pedido de apertura del macrismo

A su vez, Pierucci expresó que mantiene conversaciones en forma constante con la diputada nacional Graciela Landriscini y con el legislador provincial Marcelo Mango para llevar adelante un seguimiento permanente de la evolución de la enfermedad en la ciudad y la provincia, y los tres coinciden en un diagnóstico inquietante para la actualidad.

En ese sentido, sostuvo que hoy en Cipolletti se debe pensar primero "no en lo económico, sino en la salud", puesto que el sistema sanitario está afrontando una gran exigencia y los casos están llevando casi "al límite" las disponibilidades de atención de pacientes. "Creo que hoy está casi desbordado", expresó.

En su opinión, la realidad se ha "complicado mucho" en los últimos tiempos, pero se manifestó en contra de la posibilidad de echar atrás las medidas de flexibilización ya existentes. "No lo veo posible", señaló.

Por el contrario, el concejal sostuvo que el Estado municipal, al igual que el provincial, tienen que desempeñar hoy "una labor de control mucho más efectiva", en cuanto al cumplimiento de las pautas de distanciamiento social y de uso de barbijo, por ejemplo.

-> Mala conducta social

Refirió, no sin espanto, que le ha tocado observar a vecinos que salen y circulan por las calles sin barbijo, respecto de lo cual dio el caso de un pareja, integrada por personas que no conoce, que no portaba la mascarilla y caminaba como si nada. Pero son más los casos que le ha tocado presenciar. Por tal motivo, llamó a los vecinos a respetar las pautas en vigencia para el resguardo de la salud del conjunto. Indicó que "al revés de lo que piensan" en Juntos por el Cambio, "en la ciudad se ha sido muy flexible" en la reapertura de actividades económicas, y por eso se pronunció por que toda la gente asuma una "mayor responsabilidad" para seguir adelante en la lucha contra el COVID-19. Por último, destacó "el compromiso y el esfuerzo" del personal de la salud y cuestionó, por otro lado, al Estado provincial por no haber invertido en el sector sanitario en años anteriores.

-> La disputa de las dos oposiciones

Macrismo crítico

Desde Juntos por el Cambio criticaron las últimas medidas del gobierno municipal y pidieron más flexibilizaciones y la apertura de actividades económicas que aún no se reanudaron. También rechazaron la suba del valor de las multas por violar la cuarentena.

El kirchnerismo acompaña

