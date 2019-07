Hernán Piquín se enfureció y terminó insultando al público

A sala casi llena, salió al escenario y antes de iniciarse el espectáculo advirtió al público asistente que no estaba permitido sacar fotos o realizar grabaciones de videos.

Estallido

Estas indicaciones no fueron respetadas por el público, y Piquín tuvo algunas palabras al respecto al final de la función. “Yo dije que no sacaran fotos y vos que hiciste, sacaste fotos. Igual que vos, si vos, ese que está allá atrás. Para qué mierda hacen esto, en vez de disfrutar el espectáculo; así está esta sociedad por tipos como ustedes….”, dijo el artista, según publicó SL24.

En un momento, una mujer intentó poner paños fríos y hasta tirarle una soga a fin de sacarlo de tan incómoda situación. “Bueno Piquín, ya está, tampoco es para tanto”, expresó.

Por otro lado, el miércoles, Tinelli tuvo que llamar al bailarín para que siga siendo parte del “Súper Bailando”. Me pidió disculpas y me dijo que me quería en el certamen. Yo le plantee mis inquietudes y mis formas de ver las cosas”, dijo Piquín.