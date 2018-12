Una de las teorías es que el desplome fue producto de fuertes ráfagas de viento que se embolsaron sobre el techo y vencieron así la precaria estructura por la parte más débil. Aunque tampoco se descarta como factor del colapso la vibración constante de los enormes equipos de refrigeración que tiene el supermercado.

Como las paredes que quedaron en pie no se pudieron apuntalar, ya que están a una altura de alrededor de ocho metros, los ingenieros determinaron que es pertinente proceder a su destrucción total en forma paulatina.

Mientras esperan los resultados de las pericias, personal de Protección Ciudadana aisló el perímetro de seguridad -de siete metros a la redonda- y los profesionales recomendaron “enfáticamente” que no se habilite el edificio hasta que las causas del derrumbe se determinen con mayor grado de certeza. También evacuaron a diez personas, algunas de las cuales fueron reubicadas en hoteles y casas de familiares.

Se informó que la remoción de los 2,60 metros de pared que se levantan sobre el techo de la cooperativa puede llevar varias semanas de trabajo. Luego, es probable que haya que hacer un encadenado nuevo y reacondicionar el techo, además de remover los escombros que cayeron sobre una propiedad lindante, que provocaron serios daños, y reconstruirla.

Mientras tanto, el tránsito de vehículos y personas sigue cortado a la altura de Brentana y Teniente Ibáñez para resguardar la zona y garantizar la seguridad de quienes puedan eventualmente pasar por la cuadra de la Cooperativa. Se cree que una vez que comiencen con la obra, las familias evacuadas podrán volver a sus hogares.

Antecedente

El hecho trajo a la memoria el derrumbe fatal de otra Cooperativa Obrera ubicada en el oeste neuquino, con graves falencias estructurales, donde fallecieron siete personas y hubo una veintena de heridos. Sin embargo, el colapso de la sucursal cipoleña fue sobre una estructura que compró y a la que no habría realizado ninguna modificación. Tiene alrededor de 25 años de antigüedad y pertenecía al antiguo supermercado Alarcón.

En el siniestro intervinieron los ingenieros en estructuras de la Cooperativa y el Municipio, personal policial, agentes de Protección Ciudadana, referentes de Obras Privadas y bomberos voluntarios.

Mientras esperan los resultados de los informes periciales, el director general de Seguridad, Aldo Mildenberg, dijo: “Vamos a tratar que no se abra y que los vecinos lindantes no estén cerca de la estructura”. Volverán hoy a primera hora para seguir trabajando y remediar la falla estructural.

Lo llamaron para hacer un tatuaje a domicilio y se salvó

La familia de Juan Jañas se llevó la peor parte cuando la pared de la Cooperativa cayó encima de la oficina donde trabaja uno de sus hijos. La fatalidad no lo encontró allí porque hacía apenas 20 minutos que se había ido. Lo salvó el único tatuaje que tuvo que hacer a domicilio en lo que va del año. De no ser por eso, probablemente hubiese estado en el lugar donde cayeron los escombros. “Estoy amargado y casi sin dormir, pero doy gracias a Dios que mi hijo no estuvo ahí”, expresó Juan, quien aseguró que la construcción se realizó mal. “Sin encadenado, sin columnas con hierro. Hubo muchas falencias e irresponsabilidades. Usaron la medianera y construyeron arriba de lo que yo tenía al límite con la Cooperativa”, expresó. Y agregó: “Yo critiqué lo que hicieron de entrada, pero me dijeron que los constructores e ingenieros sabían más que yo y ahí tenemos los resultados”. El vecino adelantó que iniciará acciones legales.