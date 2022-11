Habló Scaloni: lo difícil de la lista, cómo está Messi y equipo para el Mundial

Este miércoles, el elenco nacional se enfrentará ante Emirato Árabes Unidos en el último amistoso, con la posibilidad de realizar solo cinco cambios, por lo que el DT dijo que no se tomarán riesgos físicos y usará será un equipo de garantías para no arriesgar a ningún futbolista.

"Ante los pequeños detalles y la recuperación de algunos jugadores, armamos la lista de esta manera. La idea la teníamos clara. Estamos contentos, estamos bien, el momento de la decisión no fue fácil, pero había que hacerlo y alguno se iba a quedar afuera".

"Hemos jugado sin Lo Celso. A nivel futbolístico no tenemos un jugador de esas características, es zurdo y nos cubría bien ese sector de la cancha. Ahora dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido: puede ser un interior, un exterior o un delantero".

"En cuanto al esquema de juego, yo pienso que al final un equipo se construye cuando tiene la pelota. Cuando tenemos la pelota jugamos de una cierta manera, más allá de cuantos jugadores tengamos en defensa o en ataque".

"A Messi lo veo con ganas de disfrutar el Mundial. Esta disfrutando de sus compañeros, de los entrenamientos, de todo. En cuanto a lo que dijo (lo elogió como entrenador), creo que lo dice por la buena relación que tenemos más que por mis condiciones como entrenador".

"Con Paulo (Dybala) no hubieron tantas charlas como se dice. Hablé con el cuando tuvo la lesión y le dije lo que pensaba. Ya después la evolución era favorable y estábamos tranquilos. La verdad que su club y su entrenador lo han llevado muy bien. Para nosotros es una alegría que esté porque es un chico que apreciamos y que se merece la oportunidad de estar".

"Es un tema de preocupación como llegan algunos jugadores físicamente. Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Todavía no entrenamos todos juntos. Ahora en el entrenamiento veremos cual será el equipo que salga mañana a la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías físicas. No tomaremos ningún riesgo porque no tiene ningún sentido, no vale la pena. Será un partido en el que pensemos más en el futuro".

"Nico (Tagliafico) entrenó aparte porque jugó el otro día mucho y venía cansado del viaje. Preferimos que no entrene, pero no tiene ningún problema. En principio estará disponible. Marcos (Acuña) se perdió los últimos partidos de su equipo. Creo que tuvo un golpe en el gemelo y por eso no jugó. Lo evaluaremos en los próximos entrenamientos. Cuti está bastante bien. Pero repito, en el entrenamiento de hoy terminaremos de evaluar como están para el partido de mañana".

"El mensaje para la gente es lo que le venimos diciendo últimamente. Sin promesas de nada porque esto es fútbol y el futbol es impredecible e injusto, no vale la pena prometer nada. Estos jugadores siempre tuvieron una manera de jugar y la vamos a seguir teniendo. Después está la suerte y el rival. El objetivo es irnos a casa vacíos por haber dejado todo, sin importar el resultado. Creo que eso es lo más importante".

"Con la Selección jugué solamente siete partidos, pero estuve en varias convocatorias. Quedé un montó de veces afuera, pero cuando venía a la Selección era la persona más feliz del mundo. Esos momentos son irrepetibles y es lo que le tratamos de transmitir a los jugadores hoy en día".

"Su debut como entrenador en un Mundial: De misma manera que cuando asumimos, que lo hicimos siendo un grupo de entrenadores jóvenes. Ante la primera llamada dijimos si, no tuvimos ninguna duda. No nos paramos a pensar en eso. Creemos que nuestra manera de ser es espontanea y lo disfrutamos de esta manera. Creo que la manera de llevar esto adelante es disfrutando, no cargándonos de un peso que es innecesario. Estoy feliz y contento de estar enfrente de este gran grupo".

"Son momentos para estar y disfrutarlos. No me voy a cansar de decir esas palabras. Creo que es la manera de disfrutar una Copa del Mundo. Soñamos como cada niño que alguna vez se pone la camiseta de la selección argentina a los cuatro años. Yo tuve la posibilidad de jugar un Mundial y ahora estar como entrenador de mi país".

"Al Scaloni del inicio del ciclo le preguntaría si mejoró algo. Con el correr de los partidos hemos acumulado experiencia, virtudes y defectos. Todo eso lo metemos adentro de una ensaladera y lo analizamos. No se si soy mejor o peor entrenador, pero voy aprendiendo. Soy de los que piensa que el entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo. Intentó transmitirle tranquilidad a los jugadores".

"Yo creo que el Mundial lo ganan los equipos que son inteligentes y cautos. Que saben cuando atacar, cuando defender. Raramente gana un Mundial un equipo que avasalla y está continuamente en campo contrario. Eso lo tenemos claro. La inteligencia forma parte del fútbol y tendremos que analizar los momentos".

"Vamos a jugar un Mundial de fútbol y somos conscientes de lo que representa el fútbol para la Argentina. Por eso creemos que tenemos que salir a hacer nuestras cosas. Después pueden pasar un montón de cosas. El ejemplo de 2002 es un ejemplo claro en el que Argentina, haciendo muy bien las cosas, se quedó afuera en primera ronda. Pese a la desilusión, la gente supo que ese equipo siempre dio la cara y que no merecía irse del Mundial. Pero el fútbol tiene esas cosas y lo tenemos que aceptar".

"El mensaje para los jugadores que no vinieron es muy díficil. No hay palabras para los que no están. Es mejor no nombrarlos porque no es justo. Se quedaron afuera y es una situación muy triste, tanto para ellos como para nosotros".