“No le aceptaría una disculpa a Mariano Iúdica, no he perdonado a mi padre, menos lo voy a perdonar a este infeliz”, reveló el hombre que asustó al conductor, que tuvo que esconderse detrás de un auto. “Me molestó la actitud del tipo y la de la conch... de al lado”, declaró enojado, en alusión a Pía Shaw que también participó en el controvertido móvil.

“La verdad es que me chupan un huevo si son políticos, abogados o jueces. Me chupan un huevo. Yo fui boxeador y me la banco. No le tengo miedo a nadie ni a nada. Encima soy hijo de militares, así que hago lo que mi padre me decía: ‘Nunca te dejes amilanar, siempre para adelante. Pongan los huevos’. Eso es lo que hago”, manifestó enojado.

“No me importa lo que haya hecho mi padre, fue general. Si mató, fue por algo, y no estoy de acuerdo con los demócratas de mierda de este gobierno, porque cagan de hambre al pueblo. La gente la está pasando mal. Fui 37 años jefe de subterráneos, los políticos de mierda robaban todo ahí, y eso es porque la gente no tiene huevos. Y la gente de la tele son otros ladrones más. Lo digo públicamente y que me hagan una denuncia si tienen bolas, que me voy a defender con las manos nomás, no con un papel y lapicera. Si pierdo, pierdo. Ya me pasó pero nunca tuve miedo”, agregó con furia.

“La gente tiene que tomar conciencia, y si tienen huevos, que hagan lo mismo que yo. Exíjanle al gobierno por el hambre del pueblo. Yo la paso mal”, consignó Marcos, luego de aclarar solo hace los repartos de la florería que visitó el programa de América. “Yo como gracias a las propinas. No le pido nada a nadie y ni siquiera voy a un comedor comunitario”, añadió.