Una falta de respeto: Iúdica se burló de un trabajador y casi lo golpean

Embed Porque nadie le rompe la cara a ese idiota , hablo de iudica obvio https://t.co/unzNJGtOfy — Solci † (@solmacabenitez) 29 de mayo de 2019

Cuando el hombre le dio la espalda, Iúdica comenzó a burlarse de él. El vendedor se dio cuenta y se mostró furioso.

Para impedir un ataque, Iúdica empezó a caminar frenético por la vereda y en su paso chocó sin querer a una mujer que caminaba por ese lugar. "¿A quién vas a cagar a...?", agregó, sonriente, al mismo tiempo que se alejaba del puesto ambulante.

Embed Si ese vendedor de flores le baja los dientes al pelotudo de iudica creo que todo el país lo vota para presidente — TALLERES de PRIMERA (@cortezgonzalo) 29 de mayo de 2019

"¡Mariano! ¡No!", lo retó en ese preciso momento Pía, su compañera en la conducción de Involucrados, quien se encontraba a su lado junto a un productor.

Cuando todo parecía haber terminado, el hombre retomó su marcha y fue a buscarlo mientras Shaw se escondía en una mueblería para evitar quedar en medio de la pelea. Incluso un peatón intentó frenar al hombre, quien estaba decido a iniciar una pelea.

Embed Q bronca sentí no miro tv lo vi x acá es un maleducado,burlarse d una persona mayor q esta trabajando. Se creé gracioso,chistoso y fue todo lo contrario. Vergüenza!!! — Clau (@ClauRF65) 29 de mayo de 2019

En las redes no dejaron pasar el momento y los usuarios se despacharon contra el anfitrión por haber molestado al vendedor. “Dios mio, un pelotudo atómico este tipo @iudica rompiendole las pelotas a un tipo que labura en serio no como él. Impresentable”; “Que bronca sentí no miro tv lo vi x acá es un maleducado, burlarse de una persona mayor que está trabajando. Se creé gracioso, chistoso y fue todo lo contrario. Vergüenza!!!”; “Si ese vendedor de flores le baja los dientes al pelotudo de iudica creo que todo el país lo vota para presidente”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Embed Iudica se burla y molesta a un pobre hombre que se ve que no quiere que lo molesten y SE RÍEN? QUE CAUSA GRACIA? — Yesica Alvarez (@YesiicaRomiina) 29 de mayo de 2019

