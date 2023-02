Gustavo Neto va por la intendencia por Unidad para la Victoria

Recordó que "a nuestra ciudad hace 45 años que no la conduce un peronista. Ya es tiempo de cambiar, no hay nada personal. Nuestro cambio pasa por tener una administración de cara al vecino, donde la seguridad de nuestros niños y adultos mayores sea prioridad".

Además, dijo que procurará que "nuestra juventud vea a Cipolletti como su lugar de encuentro y que la diversión no pase por ciudades aledañas" y que "nuestros loteos no estén en manos de avivados o con anuencia política para acceder a ellos". Por lo mismo, buscará que "nuestros hijos no se exilien a otros lugares porque no hay terrenos aquí".

También se pronunció por que "las cuentas del Municipio no sean una moneda de cambio para el político de turno" y por que "Acción Social esté al servicio de los que lo necesitan y no de circunstancias electorales". Sostuvo que la política cambiará a través del voto y porque "somos peronistas".

Vale consignar que Camadro Basso, aspirante a la presidencia del Deliberante, es un joven de 21 años, que está estudiando en la Universidad y trabaja en la construcción para financiar sus estudios. Representa a la Juventud Peronista en esta contienda electoral en la comuna.

A todo esto, se debe mencionar que Unidad para la Victoria también ha presentado candidatos municipales en la vecina ciudad de Fernández Oro. Allí, postula a intendente al licenciado Rubén Martínez, quien fuera productor y hoy se dedica a la distribución de bebidas. Trabajó varios años, en el pasado, como asesor en el Congreso Nacional del conocido político Lorenzo Pepe.

El espacio político lleva en Oro como postulante a presidente del Deliberante a Gabriela Vera Neira, vecina del barrio ex Isla 10, con una amplia trayectoria en el trabajo comunitario y social. Dedica gran parte de su tiempo a ayudar a familias de escasos recursos. Cabe indicar que gran parte de la arquitectura electoral del nucleamiento electoral se sustenta en las unidades básicas que tiene la organización Conciencia y Participación Ciudadana en Cipolletti y Fernández Oro.