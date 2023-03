Una joven emprendedora de Cipolletti vive una verdadera pesadilla con su ex pareja, el dueño de un comercio en Neuquén . Denunció que, desde su divorcio formal, él se encargó de ejercer sobre ella y los dos hijos que tienen en común violencia psicológica y económica. Como si fuera poco, previo a su separación formal, el hombre ya había sido denunciado por una agresión física contra la mujer. Empeorando el panorama, afirmó que desde hace cinco meses se niega a ver a los menores , luego de que una jueza suspendiera el régimen de tenencia compartida, tras los graves resultados de las pericias psiquiátricas a las que se sometió.

“Durante mucho tiempo íbamos y veníamos, y cuando estábamos separados, él me hacia la vida imposible. Por eso para mí era más fácil volver con él, con tal de que no siguiera el conflicto, pero nunca estábamos bien”, contó la denunciante, para luego explicar que la peor situación comenzó cuando firmaron el divorcio formalmente.

Fue a partir de allí que el hombre -quien tiene un comercio en Neuquén- empezó a demostrar el poco interés que tenía por el futuro de sus hijos, a la hora de dividir los bienes.

“Yo me quedé sin nada y lo único que habíamos comprado juntos, un terreno, me dijo que lo iba a poner al nombre de los nenes, pero jamás lo hizo. En cuando a la cuota alimentaria, la pagaba cuando quería... en un momento mis propios hijos llegaron a pedirle que pagará los alimentos porque no teníamos para comer”, señaló.

Respecto de la cuota por alimentos, la denunciante describió que siempre se trató de sumas menores: actualmente recibe 26 mil pesos por ambos niños, y él se encarga de pagar el colegio y la obra social. “Sin embargo, en el colegio siempre hay deuda y estuvimos a punto de quedarnos sin lugar porque él no pagaba; y la obra social la cambió, dándoles una de menor cobertura. Y estos son dos puntos que habían sido aclarados cuando nos divorciamos. Si habláramos de alguien que no tiene dinero, pero es dedicado y amoroso con sus hijos, hasta yo entendería el contexto y veríamos como lo sobrellevamos, pero no es el caso”.

CUOTA ALIMENTARIA Imagen ilustrativa

La situación terminó de explotar cuando él inició una nueva relación, de la cual sólo algunos meses después llegó un nuevo hijo: desde ese momento, el denunciado empezó a destratar, descuidar y hasta rechazar a los dos pequeños. “Su actual pareja ya tenía un hijo y él se empezó a hacer cargo de ellos dos, y a sus primeros hijos los hizo de lado. Un ejemplo menor, pero que molestaba mucho, es que mientras con su nueva familia pedía comida constantemente como pizzas, empanadas, hamburguesas; cuando los nenes iban les daban prácticamente fideos y agua. Ni hablar cuando el nene mayor le pedía que lo llevara a la escuela o a la casa de los amigos, ya que él si tiene auto, yo no, pero todo el tiempo se excusaba asegurando que no era su día de estar con él, sino el mío, o bien que estaba cansado y no quería hacerlo”.

El destrató y las diferencias con los otros niños fueron creciendo, al punto de que los hijos de la emprendedora llegaron a manifestar que no querían ir más a su casa.

Pese al llamado de atención de los niños, quienes aseguraban no querer tener contacto con su padre, nada mejoró, sino todo lo contrario, tanto así que -buscando llamar la atención de su padre- uno de los niños se autolesionó, quedando internado cinco días en un centro de salud.

“El nene llorando pedía por su papá, pero él jamás se apareció. Siempre decía que estaba trabajando u ocupado. Pero, cuando ya le habían dado el alta, lo llevó a una comisaría para hacer una denuncia en mi contra, porque durante el tiempo que mi hijo estuvo internado yo había mandado a otra persona a retirar a la escuela a mi otro hijo, incumpliendo yo misma con mis obligaciones. La realidad es que como yo quería estar con mi hijo en la clínica, le pedía a mis familiares que retiraran al nene más chico”.

Tras ese episodio, el niño comenzó a sufrir de alopecia por estrés.

“No puedo comprender como un padre se comporta así. Que no se le mueva un pelo para saber como están sus hijos, me parece una locura. Y es increíble que la Justicia no haga nada”, contó la mujer, y agregó: “Tampoco entiendo como su familia mira para un costado. Los nenes están todo el tiempo mendigando algo que les corresponde”.

Justamente, el caso está judicializado y hace cinco meses una jueza revocó la tenencia compartida, tras conocerse una pericia psicológica al padre de los menores (la mujer contó que él tiene un problema con el alcohol, al punto que en una oportunidad llegó a agredirla físicamente mientras estaban en pareja, por lo cual lo terminó denunciando por violencia de género) .

“El informe decía que el vínculo con sus hijos está casi roto, pero que se puede salvar si él hace terapia, algo a lo que se siempre se negó. También decía que no tenía en cuenta a sus hijos y que prefería a su actual familia”.

Condena.jpg Condena de más de un año de prisión por no pagar la cuota alimentaria

Desde ese entonces, él no volvió a tener contacto con los menores y se niega a actualizar la cuota por alimentos. “Es una lucha constante todo esto. No le estoy pidiendo una cantidad enorme de dinero ni tampoco soy una mujer que gasta plata a lo loco, sólo pido lo que corresponde”, sentenció, aclarando que sus únicos ingresos vienen de su emprendimiento de comida, el cual requiere de muchísimo de su tiempo. “Se que si le dedicara más tiempo a mi idea me iría muchísimo mejor, pero no puedo dejar a mis hijos solos”.

Si bien la emprendedora entiende que ésta es una situación que viven muchas mujeres separadas, decidió hacer público su caso para llevar un mensaje a las que estén pasando por una situación similar. “No bajen los brazos, es cansador, lo sé, pero es lo justo. Ojalá podamos juntarnos todas y podamos reclamar un cambio en la Justicia porque claramente está normalizado el abandono de los padres, dejándonos solas a nosotras con los niños y a cargo de todo su cuidado”.