Goleador de moda: vende ropa en familia para gambetear la crisis

Sin embargo, cuando empezaba a afianzarse en el popular elenco de Cutral Co, cuando se venía lo mejor, se suscitó la pesadilla. La pandemia que pone en jaque y paraliza al mundo entero y alteró sus planes, como el de millones de personas.

Y se sabe que el fútbol del ascenso es un sector muy castigado por la crisis. De por sí los muchachos viven con lo justo y ahora más que nunca, en tiempos en el que se les cayó el ingreso por jugar a la pelota, lo que más aman.

El coronavirus tampoco le permitió al crack despegar del todo con su emprendimiento familiar, ese local de ropa masculina ("con onda futbolista") que inauguró en diciembre último.

Pero al menos sí le posibilitó tener de dónde agarrarse en el peor escenario. Tuvo que reinventarse y pelearla como si fuera la última, pero ya no dentro del campo sino detrás del mostrador o ahora con las ventas on line junto a su incondicional señora Karen.

Al fin y al cabo, Francesca, su única hija de 4 años, no lo dejará relajarse. Más que nunca, el ex Centenario e Independiente sabe que hay que ponerle todas las fichas a ese soñado proyecto en su Cente natal.

“Nos agarró justo el parate de la cuarentena pero tenemos una página y vendemos mucho on line. Eso fue lo que nos salvó en esta crisis por el coronavirus. Vendemos mucho vía Instagram, por suerte uno tiene conocidos en el fútbol y enviamos para todo el país: Salta, Entre Ríos, Puerto Madryn, Santa Fe, Córdoba. Con la ayuda de Dios pudimos sustentar estos dos meses de cuarentena. Hacemos de todo con mi mujer: atendemos, contestamos mensajes, despachamos encomiendas, vamos a buscar pedidos y a veces nos damos más. Tenemos que estar con nuestra hija también pero estamos felices remándola”, comenta el atacante de 29 años.

El futuro deportivo, complicado

La situación para los deportistas es poco menos que desesperante. Torneos suspendidos y sin miras de reanudación. Fuentes de laburo que se pierden. Y Azaguate no es la excepción.

“El otro día estuve hablando con el presidente de Alianza (Fabián Godoy) y es una situación complicada para todos, muy incierto el panorama. El club casi no tiene ingresos de cuotas sociales en estos momentos y los jugadores de todas las categorías del fútbol argentino y más los de abajo lo sufren mucho, se hace difícil vivir del fútbol hoy en día”, describe el triste escenario.

“Si no tenés otro trabajo, se re complica. Siempre decimos con mi señora que si no hubiéramos abierto el local, lo sufriríamos mucho. Demasiado. Igual no es fácil, existe mucha competencia y hay que estarle encima. Pero no nos podemos quejar”, destaca el veloz delantero.

Volviendo a su futuro en el más popular de los deportes, abre un signo de interrogación por ahora. “No se sabe si se va a arrancar o no este año, tampoco está claro si voy a seguir en Alianza. Veremos si llegamos a un acuerdo con la dirigencia. Está complicado y te pone mal todo lo que viven tus compañeros y ex compañeros”.

Aunque se paró el fútbol, Azaguate es un “goleador de moda”. El que vende ropa y se pone la pilcha de héroe junto a su pareja para salir adelante.

