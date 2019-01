Luego, minutos antes de que Rial tratara el tema por televisión, el portal Exitoina de Perfil se adelantó y publicó una serie de tuits con los dichos más polémicos de la bailarina. A los minutos llegó la nota donde la rubia explica: "Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", expresó

Embed Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

Aunque aseguró que no es una persona miedosa, sostuvo que se siente atemorizada. "No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país puede hacer lo que él quiere", sentenció.

Además defenestró al ex motonauta al asegurar que la utilizab para su carrera política."¿Te pedía algo para la campaña?", le preguntó el periodista Diego Iljutko. "Sí, tal cual. Es un pedido que él me hizo. Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque se que no van a hacer nada. Es para protegerme", respondió.

Embed Gisela Berger @gise_berger, EXCLUSIVO con Exitoína sobre Daniel Scioli: "No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país pueda hacer lo que quiera". — Exitoina (@exitoina) 9 de enero de 2019

Sobre Francesca, la hija que tienen en común, Berger expresó: "No le importa. Lo único que quiso hacer es sacarse fotos y publicarla, algo que yo no quería. A la nena la protejo y por eso no pongo fotos de ella en ningún lado. Él puso fotógrafos en la fiesta para que se publiquen porque a él le sirve".

Por su parte, Rial, apostó que el posteo de Berger fue producto de un hackeo y una operación política. Luego señaló, tras analizar el tema con su panel, el conductor de Instrusos señaló: "Me parece que no es un hacker".

Embed Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/XuxqHN5H2E - ¿Gisela Berger sufrió un hackeo en su cuenta?). — Maria de Vedia (@mariadevedia) 9 de enero de 2019

Embed La última nota publica de Gisela Berger y Daniel Scioli juntos



En @intrusos en vivo en https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/4pYwPmHDth — América TV (@AmericaTV) 9 de enero de 2019

