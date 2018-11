Funcionario corrupto cobró $2,8 millones por trámites de la ciudadanía italiana y huyó

Eduardo Vannícola relató a LM Cipolletti que se reunió por primera vez con Basile en 2015, en una oficina ubicada en Yrigoyen 777, para iniciar el trámite de la doble ciudadanía. Es hijo de inmigrantes, y reunir la documentación no le fue difícil ya que su hermano había realizado el trámite anteriormente, pero en la sede bahiense. “Era un tipo muy amable, pero sobre todo, era un funcionario oficial nombrado por el Consulado. Siempre estaba solo cuando atendía. Cobraba un arancel de 350 euros por persona y la aprobación de la documentación tardaba alrededor de dos años. Estos momentos son aprovechados para hacer la doble ciudadanía de toda la familia, y en mi caso fuimos cinco personas. Pagué todo con tarjeta de crédito, 1750 euros (al cambio actual $71 mil)”, manifestó Vannícola.

“Este hombre había sacado una cuenta bancaria personal a nombre de Dante Alighieri, por lo que figuraba esa institución en los tickets. Nada nos hacía dudar sobre su veracidad”, contó la víctima.

p13-f01a-denuncia-consul-italiano-estafador.jpg Las víctimas se juntaron para denunciar.

La sorpresa

Pasados dos años, empezaría a salir a la luz la enorme estafa. “Una vez cumplido el plazo, llamé al Consulado en Bahía. Ahí me dicen que recibieron la documentación, pero no el pago del arancel. Además, me dijeron que el vicecónsul había sido removido por mal desempeño en sus funciones. Para terminar la gestión me exigían un nuevo pago, a lo que me negué”, relató el hombre.

La noticia comenzó a llegar a la región y se conoció que las víctimas serían unas 200 personas, en su mayoría de Cipolletti. “Logramos juntarnos diez víctimas y denunciamos la maniobra en el Juzgado Federal de General Roca. La causa está a cargo del fiscal Alejandro Moldes, y hasta el momento el Estado italiano no se hace cargo de nada”, manifestó Vannícola.

El hombre aseguró que el reclamo no es monetario. “No pedimos dinero, sino que reconozcan su responsabilidad y nos entreguen el documento por el cual pagamos. Lo peor es que este estafador se muestra en Facebook con fotos en la isla de Sicilia, junto con su novia, como si nada. Incluso nos enteramos de que sigue estafando a través de internet con asesorías particulares para tramitar ciudadanías. Estamos en contacto con gente de Mendoza, Chile, Uruguay y México que cayó en la trampa”, dijo.

Basile se fugó de la ciudad rumbo a Italia en el 2016, con unos $2,8 millones en trámites y otras facturaciones apócrifas realizadas a la institución. El cónsul italiano lo removió de su cargo en noviembre de ese año y cerró las oficinas cipoleñas.