Iruña suma otra denuncia por estafar en $700 mil a un neuquino

Marcelo llevaba cuatro años pagando un plan para sacar un Volkswagen Gol cero kilómetro. “Estaba por la mitad de las cuotas y pensé en cancelarlo, así que en mayo averigüé y lo concreté. Después, decidí cambiar de modelo y pagar la diferencia de precio que había para pasar a un Vento”, relató el hombre a LM Neuquén, y agregó: “Me dijeron que era un monto determinado, lo pagué y ya a principios de junio había entregado todo el dinero”.

Desde ese momento, el hombre no recibió más que excusas por parte de la agencia, que con el paso de los días se atrasaba en la entrega. “Siempre pregunté y me decían que espere, que faltaba todavía, y ahora, que estamos en octubre, me dicen que el modelo no se hace más, que vaya y me lleve otro vehículo por menor valor o que pague la diferencia si quiero otro”, expresó indignado Marcelo.

“Me dicen que me lleve un Gol, pero yo ya pagué otro vehículo. Es como si fuera a comprar una casa y te dicen ‘no, mira, no te la podemos vender, elegí una más chica’”, sostuvo Marcelo, y aseguró que desde agosto que está asesorado legalmente y que inició una denuncia en la Defensoría del Pueblo: “Iruña ni se presentó, nunca se presentaron para la mediación”.

Anteriormente, la mayoría de las denuncias de los compradores tenían que ver con fallas en el funcionamiento de los vehículos que compraban. En este sentido, el hombre confió que también tuvo problemas de este tipo con la concesionaria con otro vehículo, pero que pensó que era algo usual.

“Uno dice ‘serán todos iguales, pasará en todos lados’, y por confianza y comodidad compra, porque quizás podría haber intentado en una agencia de otra provincia, pero si tenés la agencia acá, uno confía”, afirmó el hombre.

Su experiencia anterior con Iruña no fue buena: “Era un auto nuevo y tenía problemas. Lo llevaba al service y me lo devolvían sin la tapa del motor, y otra vez lo llevé al control y me rompieron varias cosas”.

Marcelo sostuvo que continúa con su denuncia a nivel provincial, a la espera de que desde Iruña le entreguen el vehículo que pagó hace casi cinco meses.

--> Las quejas son más frecuentes

Dejó de andar el auto. Analía Pavia salió de la concesionaria a bordo de un Renault Sandero y a las seis horas se le rompió el motor.

Cables mal ensamblados. A 10 meses de comprar un Voyage, tuvo un cortocircuito. Le explicaron que los cables venían mal ensamblados.

Una demanda de 8 años. Tras ocho años de demanda y más de diez entradas al taller, la Justicia falló a favor de una pareja a la que le entregaron un 0 km con defectos de fábrica.