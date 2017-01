Fue a visitar a su tío en Oro y sufrió un abuso sexual

Un hombre de 57 años (ex-presidiario) que viviría en el sector de Costa Linda de Fernández Oro, fue denunciado por sus propios familiares de Allen, por abuso deshonesto contra la sobrina de 13 años cono domicilio en Allen, que lo había ido a visitar.

El relato en la denuncia realizada en la Unidad 33º de Allen cuenta que el sujeto le "sacó fotos desde su celular, la manoseó y la amenazó que no hable, colocándole un cuchillo en la garganta a su propia sobrina". Desde la Unidad 33 y 26 de Fernández Oro confirmaron que no hubo acceso carnal y que están trabajando para dar con el paradero de esta persona. "Vive en un colectivo, pero cuando lo fuimos a buscar, no estaba". (Fuente: Miguel Parra)