Fue calificado de "inmaduro" y le negaron libertad

"No habiendo trabajado suficientemente la problemática que lo vincula al delito, no es posible afirmar que su egreso anticipado no constituiría un riesgo para sí o para terceros", se puntualizó en el análisis del consejo correccional de la cárcel.

Desde la fiscalía, la posición fue contraria a otorgarle la libertad asistida. En ese marco, el juez se centró en el análisis criminológico y concluyó que tiene un "pronóstico de reinserción dudoso".

En la sentencia que se conoció en los últimos días, el magistrado interviniente puntualizó que se deberá profundizar el tratamiento integral y "en especial el abordaje terapéutico, en tanto no se observan mayores avances respecto de lo inicialmente evaluado".

De esta forma, Valenzuela recibió una respuesta negativa a su pedido de abandonar la cárcel.

Cumple una pena de 5 años y medio

El narco que pretendía acceder al beneficio de la libertad asistida está purgando una pena de 5 años y medio de cárcel efectiva por los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte y tenencia simple de estupefacientes. Además, tiene una declaración de reincidencia.

Está preso desde el 14 de enero de 2017 y su pena se agota el 13 de julio de 2022.

