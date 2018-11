El ministro aseguró que “el 100% de los efluentes cloacales se tiraban como venían al Río Negro”, pero recalcó que “hoy ya no se tira nada”.

“Eso mismo hay que hacer en cada pueblo. Cuando asumimos, el 80% de los efluentes cloacales de los argentinos se tiraban como venían a los lagos, ríos y al mar Argentino. Estas obras, que evitan un montón de enfermedades, antes no se hacían porque no se ven, y supuestamente no rinden políticamente, pero hay que cambiar esa matriz de pensamiento”, sostuvo Frigerio.

Por su parte, Weretilneck aseguró que la obra fue producto de “la relación directa, franca y sincera entre la provincia y el Gobierno nacional con una agenda de temas que benefician a los rionegrinos”.

“En un país federal como el nuestro, con realidades provinciales distintas, es muy importante mostrar cuando la dirigencia es capaz de entablar una mesa de diálogo y discusión sin especulaciones”, señaló el gobernador, quien también destacó “el consenso” para la sanción del Presupuesto 2019.

También participaron, entre otros, el diputado nacional Sergio Wisky y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Luis Jahn.

El sistema recolecta los líquidos residuales hasta las estaciones elevadoras nuevas y desde el sistema de bombeo para su tratamiento y volcado. La disposición final del efluente tratado se utiliza para una plantación de diversas especies de árboles. La obra costó más de 125 millones de pesos.