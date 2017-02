Fracasó la primera reunión salarial de la Municipalidad

La primera reunión salarial entre el Ejecutivo municipal y los gremios terminó en un fracaso. El 20 por ciento ofrecido por el gobierno fue rechazado de plano por los sindicalistas por no cubrir ni mínimamente las expectativas de los trabajadores, castigados por la inflación y los tarifazos que han recrudecido en el último año.

El encuentro tuvo lugar pasado el mediodía en el edificio municipal de Yrigoyen casi España. La gestión comunal estuvo representada por el intendente Aníbal Tortoriello y el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, en tanto que por el Frente Sindical participaron, entre otros, Héctor Aguilar y Elio Vega (ATE), Marcelino Jara y Miguel Catalán (Soyem) y Miguel Lacalle (UPCN).

El porcentaje ofertado por la administración local había sido comunicado con antelación y en forma oficial en la misiva en que se convocó a los gremialistas. Por tal motivo, los referentes de las organizaciones obreras ya iban preparados para dar un rotundo no a la propuesta, lo cual concretaron aunque manteniendo el respeto debido y procurando continuar un diálogo civilizado.

Aunque no lo expresan abiertamente, los sindicalistas consideran que el incremento para este año no debería bajar de un 45-50 por ciento, único camino para que la mayoría de los trabajadores pueda salir de debajo de la línea de pobreza a que los condenan los sueldos que cobran hoy.

Aguilar manifestó que, pese a las diferencias, en la reunión se pudo desarrollar la discusión sobre varios puntos que interesan al personal comunal. La puesta en marcha de la carrera administrativa, el reflote definitivo de la Junta de Calificaciones y Concursos y la devolución del ítem de antigüedad, paralelo a la derogación del actual del rubro remunerativo VEA, figuraron entre los asuntos abordados y que el Ejecutivo se mostró dispuesto a seguir discutiendo y resolver durante el año.

También se destacó la necesidad de la continuidad de todos los contratados y la finalización de la figura contractual de los eventuales, un proceso que está en marcha y que se espera concluir pronto.

Sin embargo, donde no hubo posibilidad de entendimiento, vislumbrándose una ardua disputa, fue en la cuestión salarial. Aguilar sostuvo que los actuales haberes de la amplísima mayoría de los empleados “son irrisorios y no alcanzan para nada. Un trabajador con 35 años de antigüedad no está ganando más de 16.000 o 17.000 pesos. Un ingresante cobra no más de 6000 u 8000 pesos. Con eso no pueden pagar ni el alquiler y menos tener cable. Una vergüenza. Pero esto viene desde hace años y nosotros queremos que se empiece a solucionar”, enfatizó.

Buscarán superar la línea de pobreza

En Sitramuci también aguardan un incremento salarial que mejore notablemente los “paupérrimos” sueldos que percibe el personal municipal hoy. Según lo informó Omar Meza, titular de la organización, el empleado que menos cobra lo hace por 6000 pesos, un sueldo que se ubica “por debajo de la línea de pobreza”. Si bien el gremio todavía no definió un porcentaje de aumento para la discusión, Meza anticipó que “vamos a pedir mucho más que el 20 por ciento” propuesto por el intendente Aníbal Tortoriello. El sindicato no cejará en su empeño de mejorar la situación de los trabajadores y, pese a las diferencias, se mostró receptivo de llegar “al mejor acuerdo posible”. Por otro lado, Sitramuci se mantiene a la espera de que se efectivicen los 430 nuevos contratos y sigue buscando que se los den también a obreros de Obras Públicas.

$6000 cobra un trabajador recién ingresado a la comuna.

El año 2016 cerró con una canasta familiar de $13.155. Este año aumentó considerablemente. Los sueldos municipales son muy bajos. Los empleados más antiguos apenas alcanzan la canasta.