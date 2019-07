En tanto, el corte del puente que une a Cinco Saltos con Cipolletti sobre la Ruta 151 ya fue liberado. El de la Ruta 7, a la altura de la ex Zanon, continúa y es total. Por otra parte, familiares del taxista baleado sitiaron la términal de colectivos de Neuquén capital e impidieron la salida de las unidades.

"Queremos más seguridad, necesitamos que resuelvan el tema del GPS, más patrullaje en la calle", recalcó el taxista Marcelo Jara a LMN.

En paralelo al encuentro con Pereyra, la Policía investiga el hecho pero todavía no tiene mayores rastros de los agresores del taxista Pablo Sánchez.

El funcionario provincial invitó a los trabajadores a participar de la reunión del próximo lunes donde se analizaría las posibilidades del traslado del sistema de monitoreo satelital a la Policía. También se habló de la posibilidad de más operativos de control en horas de la madrugada.

"Hubo dos o tres personas que rechazaron la propuesta. Esperemos que prime la razón en las próximas horas", dijo Pereyra a LU5. Aclaró que "la pretensión de que yo dé detalles de la investigación, primero no me corresponde y segundo que no puedo para no perjudicar el avance de la causa".

Más temprano, el subsecretario de Seguridad se había reunido con representantes del Sindicato de Peones de Taxis y la Asociación de Propietarios de Taxis de Neuquén.

En ese encuentro se abordó la posibilidad de la Policía tenga un acceso al sistema de monitoreo satelital, que actualmente está a cargo de la Municipalidad de Neuquén y por la noches hace el seguimiento Defensa Civil de la ciudad.

Por su parte el subsecretario de Transporte, Fernando Palladino, pidió a los taxistas que levanten la medida mientras se espera la reunión del próximo lunes. "Como no hay compromiso firmado ni seguridad de que se vayan a cumplir lo que prometen, nosotros vamos a permanecer en el puente", dijo a LMN la taxista Marcela Schiel.

"Necesitamos medidas de seguridad. Acá vamos a permanecer hasta que lo tengamos garantizado", recalcó la mujer.

