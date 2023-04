Flor de la V acusó a Lucas Benvenuto de hacer "circo"

Esta semana, Karina Mazzocco viajó a Ushuaia para encontrarse con Lucas y dialogar sobre su presente y el gesto de Mammon de irse del país en medio de la fuerte denuncia por abuso de menores. El tema fue tratado en Intrusos (América) y Florencia de la V no se calló sobre la actitud del joven.

" Ayer Lucas pidió en la entrevista que la tele tomara de manera responsable y no como un circo este tema ", introdujo Sebastián Pampito Perello Aciar en el programa. Y opinó: "Ya no hay más nada para decir. ¿Cuánto más vamos a opinar sobre esto?".

"Perdón, pero hay algo que yo me estaría perdiendo. ¿Por qué si ya no hay más nada que decir, Lucas se sentó a hablar con Karina Mazzocco? Entonces, si él dice que no hay que hacer circo y hablar, ¿por qué se sienta a dar una entrevista?", sentenció contundente Florencia.

Luego defendió el trabajo que realizan en el programa al cubrir lo que ocurre con Jey Mammón, ahora que está en España: "Nosotros lo cubrimos como un hecho periodístico porque genera interés. Acá no lo juzgamos si está bien o está mal. Lo digo como conductora de este programa, le estamos contando a la gente porque genera interés".