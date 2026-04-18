Fin de semana otoñal en Cipolletti: ¿A qué hora comienza el viento?

El pronóstico anticipa un sábado con temperaturas cálidas con cielos despejados y ráfagas de viento de hasta 72 km/h. El domingo estará nublado y con probabilidades de lluvia.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un fin de semana fresco en Cipolletti . El sábado estará marcado por temperaturas cálidas que marcarán una máxima de 23º al mediodía y la presencia de viento con ráfagas de hasta 72 km/hora. El domingo el termómetro marcará un descenso del calor , con cielos nublados y la probabilidad de lluvias durante la tarde.

Durante las primeras horas del sábado, el clima se presentará estable, con un cielo completamente soleado y temperaturas en ascenso . A las 9 se registrarán 13 grados, mientras que a las 10 la marca subirá a 16 y alcanzará los 19 grados cerca de las 11. En ese tramo, el viento soplará leve desde el noreste y norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 kilómetros por hora.

Hacia el mediodía, continuará el buen tiempo con 22 grados y cielo despejado , aunque comenzarán la intensidad del viento con ráfagas de hasta 32 km/ hora. Las ráfagas del sector norte incrementarán su presencia y anticiparán el cambio que se consolidará horas más tarde.

¿A qué hora llegará el viento?

El punto máximo de temperatura llegará alrededor de las 14, con 23 grados y la presencia de nubes parciales, lo que generará una sensación térmica superior, cercana a los 25 grados. Sin embargo, en ese momento también se registrará el ingreso de viento más intenso desde el noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El otoño en Cipolletti La llegada del Otoño marcó un descenso de la temperatura. Anahí Cárdena

Por la tarde, el panorama cambiará de forma más marcada. A las 17, la temperatura descenderá a 20 grados y el viento rotará al sudoeste, con ráfagas fuertes que podrían llegar a los 72 kilómetros por hora, lo que afectará las jornadas al aire libre.

Finalmente, hacia la noche se consolidará el descenso térmico, con 14 grados a las 20 y el termómetro marcará los 12º a las 23 horas. El viento continuará activo desde el sudoeste, aunque con menor intensidad, manteniendo ráfagas entre 42 kilómetros por hora durante el cierre del día.

El otoño en Cipolletti El domingo habrá probabilidades de lluvia. Anahí Cárdena

El tiempo para este domingo 18 de abril

El domingo 18 de abril presentará condiciones mayormente estables, con escasa amplitud térmica y la presencia de nubes durante gran parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán bajas, con un leve ascenso hacia la tarde y sin presencia de ráfagas intensas de viento.

Durante la mañana, el día comenzará con 7 grados y cielo parcialmente nublado, mientras que hacia las 11 la temperatura alcanzará los 12 grados bajo un manto cubierto. El viento soplará débil desde el sudoeste y sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 kilómetros por hora, sin generar mayores cambios en la sensación térmica.

El otoño llegó a Cipolletti y coloreó la ciudad de amarillo El sábado estará marcado por el viento. Anahí Cardena

Por la tarde se registrará el punto más alto del día con 15 grados y algunas mejoras en el cielo, que pasará de cubierto a nubes y claros. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 10 grados, con nubosidad variable y viento leve del sur y noreste, manteniendo una circulación suave que no superará los 12 kilómetros por hora.