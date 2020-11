Fin de año: Educación quiere que los actos de egresados sean presenciales

Desde la cartera educativa pensaron que esto puede ser posible si el acto de egresados se realiza al aire libre, en el espacio abierto que la mayoría de las instituciones educativas tienen a su disposición, cumpliendo con todas las medidas de prevención establecidas como única barrera para mitigar el riesgo de contagio.

Las autoridades educativas de la provincia tomaron la decisión de generar esta posibilidad, sobre la base de una resolución nacional emitida el pasado 9 de octubre. La norma que dictó el Concejo Federal de Educación permite organizar actividades presenciales de cierre del año lectivo para alumnos del último año de nivel primario, secundario y superior, si el nivel epidemiológico de riesgo es medio.

"En principio, la idea es hacerlo", aseveró la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia. Dijo que "la decisión está tomada" y que están terminando de armar el protocolo "para que los alumnos que terminan toda una vida escolar o los siete años de la primaria tengan un acto de egresados que cumpla con todos los requisitos".

En diálogo con LMCipolletti agregó: "Nosotros esperemos que para diciembre se den las condiciones epidemiológicas y podamos hacerlo en ambientes abiertos, con todas las normas de seguridad que correspondan".

Cuando terminen de pulir el protocolo de actuación, dijo que se lo presentarán a las autoridades sanitarias. "Ellas tendrán la última palabra", aclaró la ministra de Educación.

Según el borrador que confeccionaron, los actos formales de egreso permitirán que los alumnos puedan concurrir con dos adultos, como máximo. Deberá garantizarse la distancia de dos metros por cada grupo familiar que asista al evento. Se medirá la temperatura, será obligatorio el uso de barbijos y tapa bocas y otras medidas de higiene y protección personal.

"La idea es que cada quinto año o séptimo grado pueda realizar su acto al aire libre, con las medidas de protección que todos conocemos, en los espacios abiertos que casi todas las instituciones tienen. La asistencia no será obligatoria, de modo que no pasará nada si la familia, por el motivo que sea, decide no ir", contó la funcionaria provincial.

En general, advirtió que "los chicos están ansiosos de tener su acto de egresados". Incluso, indicó que algunas comunidades educativas que se hicieron eco de esta demanda y se anticiparon con la elaboración de algunos protocolos que presentaron en Educación. Sin embargo, desde el sindicato de los docentes manifestaron su oposición, teniendo en cuenta la curva de contagios de Covid-19 y las dificultades que atraviesa el sistema de salud.

"El sindicato se manifestó en contra, pero yo creo que si cumplimos con las medidas de prevención y tenemos una situación favorable, podríamos hacerlo sin inconvenientes. Hay muchas actividades que ya se están haciendo al aire libre", reiteró la ministra.

Inicialmente, desde Educación se preparan para que esta posibilidad sea viable en toda la provincia. "Tenemos tiempo todavía para evaluar cada situación", acotó.

En la seccional de Unter Cipolletti consideraron que el Ministerio de Educación de Río Negro está improvisando, ya que hasta la semana pasada la bajada de línea desde las direcciones de niveles hacia las supervisiones era que no se iban a poder hacer actos de colación presenciales. "Es una tremenda contradicción", expresó la secretaria adjunta Andrea Aguirre.

Comentó, además, que no hubo hasta el momento una comunicación oficial hacia las escuelas. Mucho menos saben cómo se implementarían. "No hay precisiones ni pueden dejar librada a los equipos directivos esta responsabilidad", consideró la docente gremialista.

Más allá de la falta de información, sostuvo que la realización de actos escolares presenciales se aleja de la realidad epidemiológica que se está viviendo. "Es una falta de respeto hacia los docentes, los equipos directivos y las familias (de los alumnos)", agregó Aguirre.

Si Educación procede con el visto bueno y definitivo de las autoridades sanitarias de la provincia, los actos presenciales podrían realizarse entre la primera y segunda semana de diciembre, según cómo se organice la escuela y el ciclo.

Fin de ciclo lectivo 2020

"La promoción no es automática. Todos los alumnos de séptimo grado o quinto año podrán promocionar en diciembre, si cumplieron con los saberes. De lo contrario, tienen marzo o febrero, y las mesas de examen a lo largo del año 2021", afirmó la ministra de Educación.

Puntualizó que en el caso de los alumnos que inician la secundaria pasan bajo una figura que indica que adeudan saberes y requieren una promoción acompañada. En tanto, los niños de jardín que arrancan primer grado solo tienen que cumplimentar su edad.

"Tampoco hay promoción automática para el resto de los grados. Evaluaremos su trayectoria para ver a qué conocimientos llegaron. Se tomará como unidad pedagógica el año 2020 y el 2021, donde se priorizarán contenidos. Al finalizar 2021, tendrán que acreditar esos saberes aprendidos", explicó Jara Tracchia.

Las inscripciones ya están en camino y terminan el próximo 6 de noviembre. El 70 por ciento de los alumnos de los ciclos primario y secundario ya están anotados, y con el nivel inicial van más atrasados, aunque desde el ministerio dicen que igualmente están encaminados.

No es un año perdido

"Es un año difícil, complejo y diferente, pero no es un año perdido. Hubo mucho trabajo por parte de los docentes y las familias han sido un pilar fundamental. El aprendizaje fue muy importante para todos y todas", afirmó Jara Tracchia.

Todavía no avanzaron con las evaluaciones de fin de año para tener mayores certezas sobre si los alumnos, en condiciones muy diferentes a las normales, pudieron asimilar los contenidos. Para la ministra de Educación, "siempre aprenden, más allá de la escuela"; y destacó que hubo mayor diversidad a lo largo de todo este proceso. "No todos aprenden igual. Los aprendizajes siempre son heterogéneos, incluso en la presencialidad", sumó.

La ministra puso en valor los distintos aprendizajes que realizaron alumnos y docentes, aunque a su vez reconoció la necesidad de retomar las clases presenciales el año próximo. "Ojalá podamos, es el deseo de todos, pero nadie sabe ni puede dar certezas sobre esto", aseguró.

Existen protocolos armados para "volver a una nueva normalidad" con grupos reducidos, manteniendo la condición básica del distanciamiento social. "Será con clases presenciales y no presenciales; y con grupos reducidos. Ya estamos terminando de equipar a las escuelas con alcohol en gel, baños con toallas descartables y jabón liquido, termómetro y otras medidas para garantizar la seguridad", contó la ministra.

No obstante, no hay fecha tentativa. Todo dependerá de la evolución de la pandemia.