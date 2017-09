Feroz ataque en el centro: perros mordieron las piernas de una mujer que iba en moto

Carmen Leiva, de 45 años, transitaba por calle España para buscar a su hija del colegio. En la esquina con Irigoyen debió frenar para esperar el paso de la marcha por Santiago Maldonado. En ese momento una jauría de cinco perros se le abalanzó arriba y comenzaron a morderle las piernas. La mujer logró acelerar y salir toda velocidad, pero el último mordisco le provocó una importante herida en su pierna derecha dejando la carne al descubierto. En la desesperación de escapar casi atropelló a algunas personas.

"Cuando llegué a mi casa vi las heridas y el pantalón con sangre, llamé a mi novio y me llevaron al hospital. Me cocieron 7 puntos en la herida más grande, y me curaron", explicó la mujer en dialogo con LM Cipolletti.

Los médicos de la guardia le recomendaron colocarse una vacuna contra posibles infecciones, pero que el nosocomio no tenía. "La vacuna salió 1750 pesos, las dos dosis. Tuve que pedir plata prestada porque no tenía, y tengo que estar una semana en reposo sin poder trabajar", lamentó Carmen.

La mujer es empleada doméstica y trabaja de manera informal por lo que perderá una semana de ingreso salarial para su familia.