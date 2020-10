Familia cipoleña fue estafada en la compra online de muebles

Eduardo es un vecino de la ciudad quien hace unos meses comenzó con la renovación del interior de su vivienda. Junto a su esposa vendieron los muebles viejos y la heladera para poder comprar muebles de algarrobo. Pero en la región los trabajos en ese tipo de material son altamente costosos, y cayeron en un negocio fantasma de la provincia de Chaco, que ofrecía los muebles a la mitad de precio.

Según indicó el hombre en diálogo con LM Cipolletti, el primer contacto lo establecieron el 24 de julio pasado a través de una página de Facebook llamada “Algarrobo Hogar”. En la descripción de la página la empresa se describe como un negocio ubicado en la ciudad de Machagai, Chaco, que se dedica a la venta de muebles por menor y mayor, tanto a particulares como a mueblerías. También dicen ser fabricantes de muebles a medida, y aseguran tener 12 años de experiencia en el rubro de muebles de algarrobo, pero todo es una pantalla para enganchar a sus víctimas.

“Desde la página de Facebook te llevan a su página de internet donde tenes un contacto de WhatsApp. Allí escribimos y encargamos tres muebles: un bahiut, una biblioteca y un parador. El total de la compra era de $48.222 y lo pagamos a través de una transferencia bancaria a nombre del destinatario Héctor David Saldívar con cuenta en Brubank”, expresó Eduardo, y aportó como prueba los comprobantes.

Le prometieron que en 20 días los muebles iban a estar listos, pulidos y limpios, directo para ser embalados y enviados a Cipolletti. Pero nunca ocurrió.

estafa con muebles Una de las publicaciones que los estafadores difunden en Facebook.

“Pasó un mes y nunca llegaron. Volvimos a escribir y nos decían que como estaban en cuarentena no podían abrir la fábrica ni enviarlos. Nos aseguraban que lo iban a mandar, pero pasaba el tiempo y no ocurría. Hasta que un momento no nos respondieron más, ni nos atendían el teléfono. Buscamos en internet y nos encontramos que lo mismo le había ocurrido a mucha gente, varios de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y hasta una chica de Neuquén. Todo se trataba de una estafa”, expresó.

De inmediato concurrió a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco para realizar la denuncia y se puso en contacto con otros estafados del país, creando un grupo de WhatsApp. Buscando en internet encontraron que aparentemente el estafador tenía la inscripción en AFIP con domicilio en Tucumán, en la ciudad de Alderete. Además, el abogado del cipoleño le dijo que esa denominación de “Brubank” suele usarse para cuentas fantasmas.

“Yo no creo que recupere mi dinero, sólo quiero advertir a la gente para que no sigan cayendo en esta trampa. Parece todo real en la página, pero son estafadores. Da mucha bronca toda la situación”, contó Eduardo.