Facundo, feliz por su nueva silla de ruedas con motor

Su padre, Sandro Opazo, afiliado al gremio petrolero, agradeció emocionado la donación y dijo que es cumplir un sueño para su hijo, "fanático del automovilismo y el fútbol".

La entrega de la silla la hizo el secretario administrativo, Marcelo Rucci, quien junto con integrantes de la comisión directiva, llegaron hasta el domicilio de Facundo para darle la sorpresa.

"Dentro de su discapacidad le servirá mucho, porque le va a permitir moverse, sentirse útil, desde el hecho de poder alcanzar las cosas, es lo que él quería", indicó su papá, quien con su esposa, Carolina, y su otro hijo, Joaquín, lo asisten diariamente.

"Lo mira como si fuera un auto, lo relaciona con un auto, ya que es fanático de las carreras de automovilismo", agregó el padre.

"Él nos enseña todo el tiempo. No habla mucho, pero se hace entender y sabemos que tenemos que seguir para mejorarle la calidad de vida, para que dentro de su condición pueda vivir lo mejor posible", reflexionó.

Agradeció a Guillermo Pereyra "porque cuando hablé con él me dijo que me iba a ayudar y no se olvidó. No tengo más que palabras de agradecimiento".