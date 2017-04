“Los veteranos iniciaron una guerra, pero esta vez fue contra las familias argentinas. Mi familia vivió aterrorizada durante una hora porque no sabían qué podía pasar”, indicó el intendente a LM Cipolletti. Los manifestantes llegaron pasada las 18 y se apostaron en el frente de la casa de Tortoriello sobre calle Mengelle. Con dos camionetas, altoparlantes y varias personas identificadas con camperas de los veteranos, se mantuvieron por más de una hora en el lugar. Luego recorrieron el barrio.

“Intimidaron a mi familia, y a todos los vecinos. Los tuvieron de rehén, porque no sabían qué podían llegar a hacer. En esos momentos yo no me encontraba en casa, y era el cumpleaños de mi hijo. Estuvieron todos aterrados”, expresó Tortoriello. Agregó que los manifestantes tenían “miradas intimidantes hacía adentro de la vivienda”.

“Estoy conmovido y muy angustiado, porque lo que ayer hicieron fue una intimidación personal y contra mi familia. Mis nietos se escondieron del miedo. Es alarmante el nivel de violencia. Esto no es un reclamo, ya es una guerra contra el intendente. Nunca pasó que vaya gente a agredirme a mi propia casa, que no tiene nada que ver con lo institucional”, relató Tortoriello.

Añadió que al Municipio no fueron a realizar ninguna presentación formal, ni pedido de audiencia, y que en las próximas horas va a realizar una presentación ante la justicia porque fue un ataque personal.