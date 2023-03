- Algunas clases sociales y especialmente el imperio norteamericano no acepta que los indios podamos encabezar una transformación democrática y cultural. Tampoco aceptan otro modelo económico que el implementado por el neoliberalismo. Nuestro modelo viene de los movimientos sociales, de la nacionalización de los hidrocarburos, de la minería y el litio. Los servicios básicos por constitución en Bolivia es un derecho humano, por tanto no debe ser un negocio privado. Y lo tercero que ocurrió fue un golpe al litio. Estados Unidos e Inglaterra y los medios de comunicación financiaron el golpe por esto. Pero duró apenas un año, y estoy muy agradecido al pueblo argentino, porque no solamente me salvó la vida sin que también nos ayudó a recuperar la democracia. El plan era proscribir al MAS y que yo no vuelva a Bolivia, y no pudieron. El MAS está en el gobierno y yo volví a mi país y estoy con vida. Tengo que agradecer a Argentina, a México, a Venezuela, Cuba, a tantos ex cancilleres y presidentes que se sumaron en los momentos tan difíciles que vivimos. Y ahora, tratando de retomar la agenda económica y social para mi querida Bolivia.