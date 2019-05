Según contó a LMC una de las estudiantes, quien pidió no identificarse para evitar las represalias del acusado, hay dos denuncias contra un joven por abusar sexualmente de dos jóvenes.

“Abusó de dos estudiantes que fueron sus ex parejas. Ellas lo denunciaron en la Justicia y sólo hubo una restricción de acercamiento que no tiene efectividad adentro de la facultad. Por eso necesitamos que las autoridades se expidan al respecto y lo expulsen de la institución para que ellas no vuelvan a tener contacto”, relató la alumna.

Agregó que, tras conocerse la primera denuncia, otra ex novia del joven comentó que ella también había sufrido tormentos por parte del mismo joven y se animó a denunciarlo.

Los alumnos de Medicina respaldaron a la víctima y la UNCo suspendió preventivamente al alumno apuntado. Anahi Cárdena

La respuesta de la facultad

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo informaron -luego de finalizada la sesión del Consejo Directivo- que el mes pasado se activó el "Protocolo de intervención institucional ante denunciar por situaciones de violencia sexista en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue, a raíz de una denuncia recibida en la Secretaría de Bienestar".

A su vez, detallaron que en dicho momento "tomaron las medidas preventivas acordadas en el marco de lo que establece la Ordenanza y de acuerdo a la confidencialidad con la que se actúa en estos casos".

"En el día de la fecha, ante la solicitud realizada por el Centro de Estudiantes y la Comisión de Mujeres de la Facultad al Sr. Decano, el tema fue tratado en el Consejo Directivo de la Facultad, que resolvió en votación unánime comenzar a trabajar en las modificaciones del Protocolo para mejorar el instrumento legal e invitar a todos los estudiantes, a que denuncien en la Secretaría de Bienestar de la Facultad cualquier tipo de violencia sexista", manifestaron a través de un comunicado.

Por su parte, las autoridades de la facultad comunicaron que continuarán "trabajando en las acciones estipuladas en el marco de dicho Protocolo".

