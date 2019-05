Estudiantes de Medicina marchan para que expulsen a un joven denunciado por abuso

Según contó a LM Cipolletti una de las estudiantes, quien pidió no identificarse para evitar las represalias del acusado, hay dos denuncias contra un joven por abusar sexualmente de dos jóvenes.

“Abusó de dos estudiantes que fueron sus ex parejas. Ellas lo denunciaron en la Justicia y sólo hubo una restricción de acercamiento que no tiene efectividad adentro de la facultad. Por eso necesitamos que las autoridades se expidan al respecto y lo expulsen de la institución para que ellas no vuelvan a tener contacto”, relató la alumna.

Agregó que, tras conocerse la primera denuncia, otra ex novia del joven comentó que ella también había sufrido tormentos por parte del mismo joven y se animó a denunciarlo.

Los alumnos de Medicina respaldaron a la víctima y la UNCo suspendió preventivamente al alumno apuntado. Anahi Cárdena

Expresaron que las personas que estaban a cargo del protocolo de “No Violencia” renunciaron y no hay nadie quien actué en estos casos.

“Queremos la expulsión inmediata y que se retenga el historial académico para que no pueda ir y hacer lo mismo en otras facultades. Es un peligro una persona así, y ni hablar de un médico. Ellas fueron con la perimetral a la secretaría de Bienestar, pero no le dieron respuestas. Se lo cruzan en la facultad”, comentó la integrante de la Comisión de Mujeres.

144

LEÉ MÁS

Investigan si una nena de 6 años fue abusada en Rincón

Lo condenaron a 6 años de prisión por violar a su pareja y se fugó