En el marco de un nuevo paro por 48 horas, el gremio ATE Río Negro cortó ayer los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén durante más de 5 horas. Reclamaron no sólo un aumento salarial del 40% para los trabajadores estatales, sino que también se opusieron al ajuste y el recorte presupuestario impulsado por el Ejecutivo para toda la provincia.

La jornada comenzó con afiliados al sindicato copando la Ruta 22, prendiendo fuego cubiertas, acomodando banderas y tirando petardos. Hasta las 9:50 los carriles fueron reducidos pero los automovilistas todavía tenían la posibilidad de circular. Minutos después, camiones y autos quedaron varados durante más de 5 horas.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dio la orden de cerrar el paso de manera total y comenzaron a manifestarse con bombos y carteles. “No al 17%”, “Quieren acabar con la salud pública, no te calles, defendé tus derechos. La salud no se negocia”, “Con 7 pediatras no alcanza, aumento salarial ya”, fueron algunas de las frases que se pudieron observar en las pancartas de los manifestantes.

“A esta medida no llegamos de la noche a la mañana, hace meses le reclamamos al gobierno de Río Negro y hasta el momento no obtuvimos respuestas. Necesitamos un aumento salarial, pero no cualquiera, sino uno que contemple la inflación de 2016 y que nos permita recuperar poder adquisitivo y de compra”, aseguró Aguiar.

Como es habitual, muchos tuvieron que cruzar el puente caminando para continuar con la rutina diaria del otro lado del río.

El corte se extendió hasta las 15 y fue el primero de una serie de bloqueos que realizará el gremio, dependiendo de las decisiones que tomen en las próximas asambleas si es que no obtienen un ofrecimiento que se acerque al 40%.

“Dicen que la provincia está fundida, pero no la fundimos los trabajadores ni los jubilados, la fundieron los políticos”, remarcó Aguiar.

Por último, el gremialista reclamó: “Nos están perjudicando a todos, al comercio, al turismo, a las pymes, a los productores. Necesitamos que el gobernador tenga el coraje de cobrarles impuestos a quienes deberían cobrarle y dejar de endeudar a la provincia”.

“En estas instancias no queda otra que resignarse y esperar. No sé si es la forma o no, pero no podemos hacer nada”. Alejandro. Camionero

“Me parece que esta forma de manifestarse está mal. El resto no tenemos nada que ver, pero igual nos terminan perjudicando”.Micaela. Estudiante

“Con todos los recortes, los niños ya no pueden acceder a la cultura. Creo que es el medio para llegar a una solución”.Miguel. Trabajador estatal

Los manifestantes exigen la apertura de paritarias y un aumento salarial del 40%, muy superior al 17% que hasta el momento ofreció el gobierno provincial.