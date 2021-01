Está cansado de que lo detengan por portación de rostro

Debido a la nueva situación irregular, encabezada por agentes de la Comisaría 24, el hombre decidió contactar a un abogado particular de esta ciudad y elevar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti con el fin de poner freno al permanente acoso al que se ve expuesto según sus dichos. El denunciante no solo quiere brindar un detalle de los procedimientos donde se lo detuvo por averiguación de antecedentes sino también cuestiones graves como presuntas golpizas.

El denunciante vincula el permanente acoso de las fuerzas de seguridad porque en una oportunidad anterior fue investigado por una causa de drogas. Después, se presentó en la justicia federal de General Roca y realizó su correspondiente descargo. Ante este marco, considera que no hay razones para los permanentes procedimientos, donde "nunca me encontraron nada".

Apenas se reanude la actividad normal en la fiscalía, el hombre con domicilio en el barrio Piedrabuena tiene previsto presentarse y pedir que se lo proteja a él y su familia. No desconoce que tiene miedo y que antes, prefería callarse. Justamente y hasta que no intervenga la justicia, no quiere hacer público su nombre. La semana que viene, con el acompañamiento de un abogado, avanzará con una presentación donde precisará los operativos donde fue detenido sin causa.