Silvia Süller confirmó que Luis Ventura fue su amante y reveló su peor secreto íntimo

En un video que publicó en su cuenta de Tik Tok, Silvia Süller anunció que su objetivo era comenzar a ventilar cuestiones por esta vía sin tener ningún tipo de censura: “Todo esto no puedo decirlo en televisión, por eso se los estoy diciendo acá. No te vas a salvar nunca de mí. Cuando lo pueda decir en la tele, lo voy a decir también”.

Para cerrar, expuso el peor secreto de su vida sexual. Es que Silvia Süller también habló de la intimidad y expuso que Luis Ventura “No era bueno en la cama”. Por lo que deschavó su secreto más íntimo: “Es eyaculador precoz. Apenas te toca, ya acabó. En televisión esto no se puede decir porque saltan todos”.

Las graves denuncias de Silvia Süller a Luis Ventura

Vale recordar que no es la primera vez que Silvia Süller apunta contra Luis Ventura. Es que hace un tiempo, en un vivo de Instagram también lo acusó fuerte: "Que no se haga el puritano, ya cuando lo agarre yo... La otra vez no quise, recién entraba a América. Pero Ventura ejerció violencia de género verbal conmigo y yo no iba a quedar como una maleducada. Y yo voy al hueso, soy mala peleando, te doy donde más te duele. Me meto con la vida privada".

Además, en diálogo con Chiche Gelblung, contó cómo inició su relación amorosa: "Durante mi relación tuvimos una sorpresa. Fue en 2005. Me dijo que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Él estaba recién casado. Me había dicho que si me hubiera conocido antes, no se casaba"

Y también expuso cuándo fue que cortó con el vínculo amoroso: "Yo lo dejé a él cuando me enteré que la minita esta con la que está ahora estaba embarazada [Fabiana Liuzzi], que tuvieron un hijo. Ahí lo dejé, hace diez años”.