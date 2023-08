La brutal frase por la que cancelaron a Dady Brieva en Uruguay

Es que, elevando la apuesta, Brieva marcó que en Argentina "está lleno de uruguayos, pero no van ni a la biblioteca, ¡qué cultural que es Buenos Aires! No entran en un puto teatro, van a la farmacia y se vienen… No muerdan el brazo a quién les da de comer”.

En ese ida y vuelta, Petinatti le preguntó a quién deberían agradecerle, y le dijo "a vos que dijiste ‘Ojalá nos vaya mal’”. Y Dady recogió el guante, contando que "eso fue lo único que dije enojado, después lo demás es todo fake. ¿Y sabés por qué lo dije? Porque cuando fuimos a PH con Midachi, Miguel empezó a hablar de la corrupción y yo le había dicho que fuéramos para vender entradas y que no se meta en ese quilombo porque me iba a dejar como un boludo a mí”.

Daddy Brieva sobre los uruguayos.mp4

Agregó que “cuando Andy Kuznetsoff le pregunta y él empieza hablar de la corrupción cuando habíamos quedado en otra cosa, me saltó la chaveta. Mirá que yo peleo bien en la calle porque no me enojo, pero esa vez salté y me llenaron la cara de dedos, no tendría que haberlo dicho”.

Luego de este lío, mucha gente salió a criticar a Dady en redes sociales. Horas más tarde, se confirmó que varias de las presentaciones que el humorista tenía pactadas en Uruguay se habían cancelado, y desde la productora emitieron un comunicado... aunque evitaron hablar del tema.

“Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva, los shows programados en el interior del Uruguay en el mes de agosto (Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José) están suspendidos. Pedimos las disculpas por los inconvenientes causados”, informaron mediante las redes.

Dady evitó ahondar en la polémica y, durante su programa PPT en C5N, explicó que "se levantaron funciones porque hay tantos elencos y tanta oferta que va a laburar allá al Uruguay, porque la verdad es que Uruguay nos está abriendo los brazos a todos los actores, y a nosotros nos conviene, la entrada tiene otro valor allá”.

En este sentido, indicó que "se ha saturado todo lo que es el interior, más los 700 mil uruguayos que a Dios gracias, trabajadores que conozco como el chofer que me acompaña siempre, que va a comer a Don Julio. ¡Sabés la alegría que me da!".

“Trabajan como vos y tienen la posibilidad de tomarse un buen vino y asaltar la farmacia. Y la alegría que me da; porque de eso se trata, y porque todo esto es cíclico. Un saludo a todos los hermanos uruguayos que están viniendo acá y la están pasando lindo”, agregó, tratando de zanjar la polémica.