El retoque estético de María Becerra en su rostro que sorprendió a todos

La aparición de este nuevo piercing no fue casual. La artista asistió recientemente a uno de los shows de su pareja, J Rei, y aprovechó la ocasión para mostrar su nuevo look en público, en un claro gesto de complicidad con sus seguidores. Pero esta no es la primera vez que la “Nena de Argentina” apuesta por intervenciones estéticas o accesorios llamativos: ya había lucido aros en la nariz y la ceja, y en sus redes siempre se mostró libre y segura de sus decisiones.

Fiel a su estilo frontal, María no esquivó el tema de sus retoques estéticos. En una transmisión en vivo meses atrás, la cantante habló con total honestidad sobre los procedimientos a los que se había sometido. “Me hice las tetas”, reconoció sin vueltas, y aclaró que también se aplicó “inyecciones de ácido hialurónico, no botox”. Lejos de querer ocultar o negar estos cambios, Becerra los reivindica como parte de su identidad artística y personal. “A mí no me lleva caretearla. Llegué a donde llegué así como soy”, afirmó con contundencia.

Becerra 2 María Becerra

Cómo está hoy María Becerra

Con casi 14 millones de seguidores en Instagram y una carrera en pleno ascenso, María Becerra combina talento, presencia escénica y una autenticidad que conecta con una generación entera. Su música trasciende fronteras, pero también su actitud de empoderamiento, que la lleva a ser una figura inspiradora dentro y fuera del escenario.

Después de haber atravesado un delicado estado de salud que la mantuvo alejada de la actividad artística, la cantante retomó con fuerza su carrera. En las últimas semanas, no solo lanzó una esperada colaboración con Arcángel, sino que también se presentó junto a Paulo Londra, mostrando que está lista para volver a conquistar los escenarios con más energía que nunca.