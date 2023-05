"Escuché un ruido como cuando pasás rápido un lomo de burro, me di vuelta y lo vi a Facu"

El tercer testigo de la jornada de este miércoles fue de suma importancia para el juicio por el crimen de Facundo Castillo, el joven que fue atropellado y asesinado a la salida de una fiesta en Cipolletti, en la mañana del 19 de diciembre de 2021. Se trata de uno de sus amigos, quien se encontraba en la escena de crimen y no sólo presenció la pelea previa, sino también cuando el acusado embistió con su camioneta a Facundo. "Escuché un ruido como cuando pasas rápido un lomo de burro, me di vuelta y lo vi a Facu", expresó.

"Le digo que no quiero pelear y me voy para atrás. Él era alto. Me enteré después, en el hospital, que se llamaba Francisco García. Uno de los chicos que estaba con nosotros se metió y comenzó la pelea. Yo no vi a nadie más peleando que ellos, sí gente en el medio", detalló. Y agregó que tres personas, entre las que se encontraba Facundo, intentaron separarlos.